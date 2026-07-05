¿Vuelve la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda anticipa sistemas frontales para la próxima semana en varias regiones

05 jul. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

El frío extremo y las intensas heladas que marcaron las últimas jornadas en el sur de Chile están por dar un giro radical. El periodista experto en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, adelantó que el invierno se hará sentir con fuerza debido a las precipitaciones y el viento.

"Ingresa el primer sistema frontal de tres que esperamos para la nueva semana", anunció este domingo el experto, detallando que las precipitaciones comenzarán a manifestarse desde la tarde del lunes en la Patagonia para luego avanzar con fuerza hacia el resto del país.

Un río atmosférico de categoría 3

El avance de este primer sistema frontal no será menor. De acuerdo con Sepúlveda, el evento considera un río atmosférico categoría 3, lo que potenciará la cantidad de agua caída.

Las regiones más afectadas por el núcleo de estas lluvias serán:

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos (especialmente Chiloé y Palena)

"Se va a ir concentrando entre Los Lagos y Biobío... Es aquí donde se va a centrar durante esta semana la mayor cantidad de agua", advirtió Sepúlveda y recalcó que en algunos sectores de la región de La Araucanía se podrían acumular más de 100 milímetros de agua.

Además, preocupa el viento. Se esperan rachas de entre 60 y 70 km/h, por lo que llamó a revisar los árboles que quedaron debilitados tras el temporal de la semana anterior para evitar emergencias y nuevos cortes en el servicio eléctrico.

¿Qué ocurrirá en la Región Metropolitana?

Hacia mitad de semana, el sistema frontal dará un pequeño respiro en el sur y comenzará su desplazamiento hacia la zona central del país. Sin embargo, las noticias para la capital no son del todo optimistas.

Para la RM, Sepúlveda explicó que la probabilidad de precipitaciones entre los días jueves y viernes se limitará a ciertas zonas. "Sectores cordilleranos y precordilleranos tendrán probabilidad de chubascos, mientras que el valle y ciudad de Santiago, por el momento, el pronóstico no contempla lluvias", cerró.

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