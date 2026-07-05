$30 mil por hijo: Revisa si puedes recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez

05 jul. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de los gastos que enfrentan muchas familias cada mes, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone la entrega de un bono extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija de hasta 13 años.

La iniciativa fue presentada con suma urgencia y forma parte del plan Chile Sale Adelante, una batería de medidas con la que el Ejecutivo busca dar alivio económico a hogares que hoy enfrentan mayores dificultades por el costo de la vida.

¿Quiénes podrían recibir el bono?

El centro de este proyecto está puesto en las familias con niños y niñas que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Según el texto ingresado al Congreso, los beneficiarios serán los menores que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años de edad y formen parte de ese tramo socioeconómico.

Cada niño o niña dará derecho a un solo pago de $30.000. En términos simples, eso significa que un hogar con dos hijos dentro de ese rango podría recibir $60.000, mientras que una familia con tres menores podría acceder a $90.000.

Cómo se pagaría el aporte

El proyecto también define cómo se determinará quién recibe el dinero. Si el menor ya es beneficiario de apoyos como el Subsidio Familiar, la Asignación Familiar o Maternal, el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años o pertenece a una familia del subsistema Seguridades y Oportunidades, el bono será entregado a la persona que actualmente recibe esos aportes. Si no está en ninguna de esas categorías, el pago será para el jefe o jefa del hogar.

El texto establece que este beneficio se pagará en una sola cuota. La entrega quedará a cargo de las instituciones que hoy administran asignaciones familiares y subsidios, mientras que en otros casos será el Instituto de Previsión Social (IPS) el encargado de concretar el pago.

Además, el proyecto indica que el IPS priorizará mecanismos electrónicos y trazables para la entrega de los recursos. Una vez emitido, el bono podrá cobrarse dentro de un plazo máximo de nueve meses.

¿Qué falta para que se convierta en realidad?

Por ahora, el bono todavía no puede ser solicitado ni pagado. Su camino recién comienza en el Congreso y deberá tramitarse por completo para convertirse en ley.

Desde el Ejecutivo señalaron: “Porque el bienestar de las familias es una prioridad, ingresamos con suma urgencia al Congreso el proyecto de ley que entrega un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo entre 0 y 13 años, perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares”.

Será en esa discusión donde se definirán los detalles finales, como fechas, mecanismos y eventuales ajustes.

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