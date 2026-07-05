Trump en su discurso por los 250 años de EEUU: "Nuestra república ha sido la máxima realización de la historia humana"

05 jul. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump elogió a Estados Unidos como la "máxima culminación" de la historia humana durante un discurso por los 250 años del país, al tiempo que aprovechó el evento para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes calificó de "comunistas".

En un discurso que se retrasó varias horas por tormentas que obligaron a evacuar temporalmente a los miles de asistentes en Washington, Trump afirmó que bajo su presidencia Estados Unidos estaba "más orgulloso que nunca".

Aunque Trump había prometido un enorme mitin político para imprimir su sello en las celebraciones nacionales, el republicano, de 80 años, en gran medida se ciñó a un guion más tradicionalmente patriótico.

"Durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana", dijo Trump a decenas de miles de personas en el National Mall.

Sobre el escenario, también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam.

Pero después presentó estas dos últimas como ejemplos de la batalla contra los "comunistas", retomando el mensaje de su discurso del viernes por la noche en el icónico monumento del Monte Rushmore.

"Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra", dijo.

"Orgulloso de ser estadounidense"

Trump se ha referido repetidamente a este tema de cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, después de que el ala antisistema de la izquierda del Partido Demócrata obtuviera una serie de victorias en las primarias.

"Es como un cáncer, hay que extirparlo", añadió.

El líder estadounidense también aprovechó el discurso para presumir de las recientes campañas militares contra Irán y Venezuela, diciendo que Washington había "arrasado" las fuerzas armadas de Teherán.

Pero el discurso fue corto para los estándares de Trump, con una duración de unos 45 minutos.

Tras las palabras de Trump comenzó un enorme espectáculo de fuegos artificiales.

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