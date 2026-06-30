Criptomonedas dispararon la fortuna de Donald Trump: reportó ingresos por casi USD 1.200 millones

30 jun. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

La fortuna personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, experimentó un crecimiento exponencial debido a sus millonarias incursiones en el mercado de las criptomonedas. De acuerdo con una reciente auditoría de los documentos oficiales publicados por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), el mandatario registró ingresos cercanos a los 1.200 millones de dólares durante el año 2025 provenientes de este sector tecnológico.

Esta masiva inyección de capital financiero provocó que el patrimonio neto del líder estadounidense pasara de 2.300 millones de dólares a unos 6.500 millones de dólares entre los años 2024 y 2026, según las estimaciones comerciales de la revista especializada Forbes.

Los negocios familiares detrás de la fortuna digital

El desglose de la masiva declaración patrimonial, la cual consta de más de 900 páginas en cumplimiento de la normativa de transparencia de 1978, sitúa el origen de las mayores ganancias en la empresa emergente World Liberty Financial (WLF). Esta plataforma de criptoactivos, impulsada y respaldada públicamente por el clan familiar de Trump desde fines de 2024, generó unos 550 millones de dólares tras el lanzamiento de su propio token digital (WLFI).

A esta cifra se añaden los activos recibidos por el jefe de Estado y sus tres hijos a través de la firma mediadora DT Marks Defi, adquiriendo miles de millones de unidades del token WLFI adicionales, cuyo valor de mercado se estima en torno a los 1.300 millones de dólares.

El polémico impacto de sus medidas políticas

El millonario balance del líder republicano también incluye dividendos por derechos de licencia de la divisa virtual "$TRUMP", la cual debutó en las plataformas digitales en las horas previas a su ceremonia de investidura presidencial, aportándole ganancias por 635 millones de dólares adicionales. A esto se suman importantes inversiones bursátiles en firmas que operan activamente dentro del mismo ecosistema financiero digital.

Los multimillonarios rendimientos reencendieron las alarmas en Washington respecto a eventuales conflictos de interés. Críticos y analistas norteamericanos apuntan a que, desde su regreso al poder, el magnate ha impulsado una agresiva agenda de desregulación para la industria de las criptomonedas, decisiones políticas que han disparado directamente el valor comercial de los mismos activos digitales que componen su fortuna privada.