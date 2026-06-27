"Irán no existirá más": La dura amenaza de Trump si el ejército de Estados Unidos vuelve a la guerra en Medio Oriente

27 jun. 2026 - 20:12 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Irán "no existirá más" si Estados Unidos decide volver a entrar en guerra contra ese país, al acusar a Teherán de violar el alto el fuego.

"Es muy probable que nunca aprendan la lección. Es posible que algún día ya no podamos actuar con prudencia y nos veamos obligados a completar la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más", escribió Trump en su red Truth Social. Agregó que el ejército atacó ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones de Irán.

Enfrentamientos de EEUU e Irán ponen frágil tregua en entredicho

Una frágil tregua entre Estados Unidos e Irán pendía de un hilo este sábado, luego de que las fuerzas estadounidenses anunciaron un ataque contra objetivos iraníes en otra respuesta a las agresiones contra la navegación en el estrecho de Ormuz.

Los enfrentamientos atizaron la tensión en el proceso negociador que busca poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con los bombardeos contra Irán.

También evidenciaron los riesgos que enfrenta el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y el gas mundial.

La fuerza aérea estadounidense "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

Agregó que los bombardeos fueron en represalia por un ataque con un dron iraní contra un petrolero de bandera panameña que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo por el estrecho de Ormuz.

Medios iraníes reportaron varias explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país.

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