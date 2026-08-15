Temblor en Argentina se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado 15 de agosto, se percibió un sismo de magnitud 3.8 a las 13:08 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 87 km al oeste de San Antonio de los Cobres, en Argentina, con una profundidad de 232 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.