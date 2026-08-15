Marvel, Lilo & Stitch 2 y Kingdom Hearts: los anuncios que dejó Disney en la convención D23

15 ag. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

Disney sorprendió a sus fanáticos durante la convención D23, realizada en California, con una serie de anuncios sobre sus principales producciones cinematográficas, televisivas y de videojuegos. Marvel, Pixar, Star Wars y otras de las grandes franquicias del conglomerado fueron protagonistas de una jornada marcada por novedades y adelantos.

Marvel presenta a sus nuevos mutantes

Uno de los platos fuertes de la primera noche fue la presentación de Marvel, encabezada por su presidente, Kevin Feige. Durante el evento se confirmó la incorporación de nuevos rostros al universo de los mutantes, entre ellos Adam Driver, Inde Navarrette y Sadie Sink.

La presentación permitió conocer parte de los proyectos que prepara el estudio y generó gran expectación entre los fanáticos que asistieron a la convención.

Pixar apuesta por nuevas historias y secuelas

Pixar también tuvo un espacio destacado durante la jornada. El estudio presentó sus nuevas producciones “Gatto” y “Ghost Market”, además de entregar adelantos de algunas de sus esperadas secuelas.

Entre ellas se encuentran “Los Increíbles 3” y “Coco 2”, continuaciones de dos de las franquicias más reconocidas de Pixar.

Las secuelas también fueron protagonistas en las novedades de Disney. Durante la presentación se mostró un adelanto de “Lilo & Stitch 2”, producción que además reveló la aparición de Angel, la contraparte rosada del recordado Stitch.

También hubo novedades de “La era del hielo: Mundo de Lava” y “Frozen III”, cinta que contó con la presencia de Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad durante el evento.

Star Wars prepara su regreso

Lucasfilm también aprovechó la D23 para presentar un primer vistazo a Ryan Gosling como protagonista de “Star Wars: Starfighter”, nueva película de la franquicia que llegará a los cines en 2027, coincidiendo con el aniversario número 50 del estreno de la primera cinta de “La guerra de las galaxias”.

Kingdom Hearts llegará a Disney+ y Disney Channel

La popular saga de videojuegos “Kingdom Hearts” también tuvo importantes anuncios. Square Enix y Disney confirmaron que “Kingdom Hearts IV” será lanzado a fines de 2027 y presentaron un nuevo adelanto del esperado título.

El juego incluirá además un mundo inspirado en “Coco”, la película de Pixar estrenada en 2017. Pero las novedades no terminaron ahí: Disney confirmó que una serie basada en “Kingdom Hearts” llegará a Disney+ y Disney Channel, ampliando el universo de la reconocida franquicia.