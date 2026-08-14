"Todavía ni vivo ahí": Naya Fácil revela el millonario monto que paga por los gastos comunes de su penthouse

14 ag. 2026 - 16:22 hrs.

Durante el mes pasado, Naya Fácil sorprendió al revelar que cumplió uno de sus grandes sueños: adquirir un exclusivo penthouse en la comuna de Las Condes. La propiedad cuenta con una privilegiada vista hacia el sector oriente de Santiago y el Costanera Center.

La influencer dio a conocer la compra a través de un video publicado en Instagram, donde mostró parte de su emoción por convertirse en propietaria del inmueble. En la publicación, aseguró que se trataba de su penthouse y destacó la vista que tiene hacia distintos sectores de Santiago.

El departamento tiene tres pisos y una superficie total de 330 metros cuadrados. De ese espacio, 295 metros cuadrados corresponden a superficie útil, mientras que otros 35 metros cuadrados están destinados a una terraza.

En cuanto a sus dependencias, el inmueble cuenta con tres dormitorios, además de una habitación de servicio, cuatro baños y una sala de estar. El penthouse tendría un valor cercano a los $1.700 millones.

El millonario monto que Naya Fácil paga por gastos comunes

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la influencer reveló el millonario monto que paga por gastos comunes.

"Mi nuevo gasto añadido a la lista de gastos mensuales y todavía ni vivo ahí. No, pero ella quería vivir en un penthouse, ahora se aguanta mi niña. El que tiene pal whisky y tiene para el hielo y calladita todos los meses", escribió Naya Fácil en su historia.

Como era de esperar, la influencer compartió la cuenta del gasto común, la cual es de $2.174.488.

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