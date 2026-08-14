"Todavía ni vivo ahí": Naya Fácil revela el millonario monto que paga por los gastos comunes de su penthouse
Durante el mes pasado, Naya Fácil sorprendió al revelar que cumplió uno de sus grandes sueños: adquirir un exclusivo penthouse en la comuna de Las Condes. La propiedad cuenta con una privilegiada vista hacia el sector oriente de Santiago y el Costanera Center.
La influencer dio a conocer la compra a través de un video publicado en Instagram, donde mostró parte de su emoción por convertirse en propietaria del inmueble. En la publicación, aseguró que se trataba de su penthouse y destacó la vista que tiene hacia distintos sectores de Santiago.
El departamento tiene tres pisos y una superficie total de 330 metros cuadrados. De ese espacio, 295 metros cuadrados corresponden a superficie útil, mientras que otros 35 metros cuadrados están destinados a una terraza.Ir a la siguiente nota
En cuanto a sus dependencias, el inmueble cuenta con tres dormitorios, además de una habitación de servicio, cuatro baños y una sala de estar. El penthouse tendría un valor cercano a los $1.700 millones.
El millonario monto que Naya Fácil paga por gastos comunes
A través de una historia en su cuenta de Instagram, la influencer reveló el millonario monto que paga por gastos comunes.
"Mi nuevo gasto añadido a la lista de gastos mensuales y todavía ni vivo ahí. No, pero ella quería vivir en un penthouse, ahora se aguanta mi niña. El que tiene pal whisky y tiene para el hielo y calladita todos los meses", escribió Naya Fácil en su historia.
Como era de esperar, la influencer compartió la cuenta del gasto común, la cual es de $2.174.488.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Obviamente me rajé": Pololo de Naya Fácil aclara cómo pagan sus vacaciones en Perú
- "Tengo una carga emocional heavy": La drástica decisión que tomó Naya Fácil tras polémica por conducir a exceso de velocidad
- Naya Fácil terminó en la clínica por un problema en su ojo: "No hay que tomarse a la ligera la salud"