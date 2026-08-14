Con lágrimas en los ojos: Así fue la emotiva salida de Natalia Duco del Gobierno

14 ag. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Presidente José Antonio Kast llevó a cabo el segundo cambio de gabinete de su gestión, ocasión en la que Francisco Riveros asumió como el nuevo ministro del Deporte tras la renuncia de Natalia Duco.

La otrora secretaria de Estado participó también de la ceremonia, mostrándose visiblemente emocionada al dejar el cargo que asumió el pasado 11 de marzo.

La emotiva salida de Natalia Duco

Antes de que comenzara la ceremonia, Duco tomó su puesto en la tarima donde se posiciona el gabinete al completo, pudiéndose ver en su rostro los primeros indicios de que había estado llorando.

Tras concretarse el cambio de gabinete, la exministra tomó su puesto en las sillas para los invitados, lugar en donde soltó algunas lágrimas mientras Kast le dedicaba unas palabras de agradecimiento.

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"Quiero agradecer a Natalia Duco su compromiso, su lealtad, su trabajo incansable", le dijo el mandatario antes de recordar los desafíos que debió enfrentar la exministra.

En cuanto a la polémica del uso del auto fiscal que selló la salida de Duco, el Presidente indicó que "es un error que cualquiera puede cometer. A veces, quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien, o quienes organizan algo, no plantean bien el cómo se hace".

"Frente a eso, uno tiene que tomar decisiones, decisiones difíciles, decisiones dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene hacia las personas que lo han dado todo", agregó.

Duco abandonó su cargo tras varias polémicas

Tras llegar al Gobierno, Natalia Duco acumuló rápidamente varias polémicas que la posicionaron, según las encuestas, como la ministra peor evaluada del Ejecutivo.

A inicios de su gestión, muchos criticaron su apoyo al rodeo o las polémicas declaraciones en las que indicó que la "prioridad uno" de su cartera sería la entrega de "ropa linda" a los deportistas.

Su liderazgo nuevamente se vio puesto a prueba tras suspender los conciertos del grupo de K-Pop BTS en el Estadio Nacional, cuestión que generó manifestaciones que se transformaron en una molestia para La Moneda.

En medio de dicha polémica, también se conoció la contratación de un supuesto "chamán" y, tras llegar a un acuerdo con DG Medios para desarrollar los conciertos, vino su mal manejo político en la petición de renuncia a la directora nacional (s) del IND, Lorena Castillo.

Sin embargo, su salida se cerró tras una denuncia a Contraloría sobre el supuesto mal uso de un vehículo fiscal por parte de la ahora exministra.

Si bien inicialmente Duco descartó una irregularidad, un video publicado por La Tercera demostró que la entonces ministra no asistió a una reunión, sino a un asado con karaoke.

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