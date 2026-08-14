Emiten alerta por viento con rachas de hasta 70 km/h en el Biobío: No se descarta tormenta eléctrica en Concepción

14 ag. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" para la región del Biobío. Lo anterior se debe principalmente a una inestabilidad atmosférica.

El organismo señaló que el evento está vigente desde la tarde hasta la noche de este viernes 14 de agosto y afecta a zonas del litoral, cordillera de la costa y el valle.

Rachas de hasta 70 kilómetros por hora

La intensidad estimada del viento en todas estas zonas de la octava región es de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Sin embargo, se espera que se presenten rachas de hasta 70 km/h.

Tormenta eléctrica

Según lo informado por la DMC, esto no es todo, puesto que para la tarde de este viernes se esperan lluvias para Concepción. Asimismo, para la noche existe la probabilidad de tormenta eléctrica.

Las precipitaciones continuarán hasta la tarde de este sábado y el domingo estará prácticamente nublado todo el día, aunque el viento podría variar entre los 25 y 40 km/h en la tarde.

Para el lunes de la semana siguiente, no se prevé lluvia y habrá nubosidad parcial en Concepción. Los cielos recién se despejarán en horas de la noche.

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