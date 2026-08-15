"Fue trasladada con escasos signos vitales": Adulta mayor muerte tras ser atacada por tres perros pastores alemanes en el Ñuble

15 ag. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público se encuentra investigando la muerte de una adulta mayor que falleció el pasado jueves luego de haber sido mordida por tres perros pastores alemanes mientras visitaba a unos parientes en la comuna de Quirihue, región del Ñuble.

Adulta mayor muere tras ser atacada por tres perros

A través de Instagram, el ente persecutor informó que la mujer de 78 años vivía en la ciudad de Santiago y "fue atacada por tres pastores alemanes en el antejardín de la casa de unos familiares, dueños de los perros".

De acuerdo a la Fiscalía de Quirihue, la adulta mayor perdió la vida "tras recibir múltiples lesiones atribuibles a mordeduras de perros".

"La víctima fue trasladada, con escasos signos vitales, hasta el hospital de Quirihue, donde falleció, pese a los esfuerzos médicos por reanimarla", se agregó en la publicación de la Fiscalía Regional del Ñuble.

El director (s) del Hospital de Quirihue, Joaquín Rissetti, señaló en Radio Biobío que la mujer "se encontraba grave" al llegar al centro asistencial. "Se trasladó en riesgo vital y, por la gravedad de las lesiones, se inició una reanimación, pero muy lamentablemente falleció", detalló.

"Es una situación que conmociona a toda la comunidad quirihuana y también hospitalaria, así que expresar nuestras condolencias a la familia", añadió Rissetti.

La familia de la víctima fue entrevistada por la fiscal (s) de Quirihue, María de los Ángeles Cáceres, quien dispuso que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Ñuble les entregue el apoyo necesario para enfrentar esta tragedia.

Tras constatarse la muerte de la mujer, su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Chillán para realizar la autopsia de rigor, mientras que la investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Todo sobre Accidente