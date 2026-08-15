Este es el último plazo para cobrar el Cupón de Gas

15 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Debido al alza generalizada de los combustibles, desde mayo pasado el Gobierno comenzó a entregar un "Cupón de Gas" para mitigar la subida en el precio del gas licuado para la calefacción de los hogares.

Se trata de un "apoyo único y extraordinario" que equivale a $27.000, que sirven exclusivamente para comprar gas licuado durante los meses más fríos del año.

El beneficio está dirigido hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), pero antes de poder usarlo, debía ser activado hasta el 30 de junio pasado.

¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de Gas?

Pese a que el cupón debía activarse hasta fines de junio, su plazo para usarlo es más extendido, ya que los beneficiarios pueden utilizar este descuento hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

Para utilizarlo, debes tener activa la Cuenta RUT de BancoEstado, ya que por medio de esta se podrá obtener el cupón digital a través de la app Rutpay o la app BancoEstado, o también imprimirlo presencialmente en CajaVecina.

Al momento de ocuparlo, solo deberás presentar el cupón (en cualquiera de sus formatos) hasta el día 30 de septiembre en los distribuidores adheridos.

Si vas a usar el cupón digital, desde la página oficial del beneficio (pincha aquí) indican que solo se debe canjear "cuando ya estés con el distribuidor de gas en tu domicilio o cuando estés listo para recibir tu compra".

"Al momento de procesar el pago, solicita al distribuidor los datos requeridos por la app de BancoEstado o Rutpay y así evitas errores al momento de pagar", explicaron.

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