Minera Sierra Gorda busca trabajadores: Conoce los requisitos y cargos disponibles

14 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Sierra Gorda SCM tiene actualmente cinco ofertas laborales con ubicación en Sierra Gorda, Región de Antofagasta y en la Región Metropolitana, según avisos publicados en la plataforma de empleos Laborum.

Las oportunidades están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. Entre los cargos disponibles se encuentran Eléctrico/a Instrumentista y Operador/a de Equipos Mina.

Los requisitos varían según cada puesto, desde enseñanza media completa y licencias de conducir específicas hasta títulos profesionales y varios años de experiencia en minería.

Eléctrico/a Instrumentista

Una de las vacantes corresponde al cargo de Eléctrico/a Instrumentista, posición que contempla labores de inspección y mantenimiento de instrumentación y sistemas de distribución eléctrica en las plantas, mina y otras dependencias de Sierra Gorda SCM.

Entre sus funciones se encuentran realizar mantenimiento preventivo y correctivo, intervenir sistemas eléctricos, trabajar con instrumentación de campo, redes Profibus y Fieldbus, además de participar en labores relacionadas con PLC, variadores de frecuencia y motores eléctricos.

Para postular se solicita contar con estudios técnicos superiores completos en Electricidad, Electrónica o una carrera afín, además de licencia de conducir Clase B vigente.

El cargo contempla disponibilidad para trabajar en turno 7x7 y tiene como ubicación Sierra Gorda, Antofagasta.

Electromecánico/a

La empresa busca un Electromecánico/a D para desempeñarse en la Superintendencia de Palas y Perforadoras.

El trabajador deberá ejecutar tareas de mantenimiento de la flota interna, incluyendo labores programadas, cambios de componentes, atención de imprevistos y reparación de equipos especializados.

El candidato ideal debe contar con título técnico superior completo en áreas como Mecánica, Electricidad, Electrónica o Electromecánica, junto con entre 2 y 3 años de experiencia laboral.

También se solicita experiencia en mantenimiento y reparación de perforadoras, licencia de conducir Clase D-A4 y certificaciones para operar distintos equipos.

La vacante está ubicada en Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

Jefe/a de Planificación

El cargo tiene como principal objetivo planificar, coordinar y controlar la elaboración y ejecución de planes mineros de corto plazo, tanto semanales como mensuales, buscando contribuir al cumplimiento de las metas productivas de la compañía.

Entre sus funciones está validar el plan diario de alimentación de la operación, supervisar el cumplimiento del plan semanal y liderar la elaboración y validación de planes mensuales y trimestrales.

El perfil solicitado corresponde a un profesional titulado de Ingeniería Civil en Minas, con conocimientos en planificación minera, geotecnia y procesamiento de minerales.

Además, se requiere una experiencia laboral de 8 años, con al menos 3 años en cargos afines, conocimientos de planificación de corto plazo y un nivel de inglés intermedio. Este puesto contempla un sistema de trabajo 4x3 y tiene como ubicación Sierra Gorda, Antofagasta.

Operador/a de Equipos Mina

Otra de las oportunidades disponibles es para Operador/a de Equipos Mina, cargo orientado a ejecutar la operación de maquinaria utilizada en la producción minera.

En este caso, el requisito educacional es enseñanza media completa y se solicita contar con licencia de conducir vigente Clase B y D.

Además, se requiere experiencia laboral de al menos 3 años, incluyendo entre 2 y 3 años en el cargo y al menos dos años operando camiones de extracción Komatsu 930 E4 o similares. También se solicita experiencia en carguío con palas eléctricas y disponibilidad para trabajar en turno 7x7.

Ingeniero/a de Categorías Senior

La quinta oportunidad laboral es para un Ingeniero/a de Categorías Senior, pero a diferencia de los cuatro cargos anteriores, este puesto tiene como ubicación Las Condes, Región Metropolitana.

El profesional estará encargado de liderar estrategias de abastecimiento para categorías complejas y de alto impacto, gestionando procesos de negociación, compras y contratos dentro del área de Supply Chain.

Para este cargo se solicita ser titulado/a de una carrera profesional de 5 años o más, como Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial u otra afín. Además, se requieren entre 5 y 6 años de experiencia laboral y en el cargo, conocimientos de compras y contratos, evaluación de proveedores, análisis de gastos y negociación.

También se consideran conocimientos en Microsoft Office, Thinkcell, Power BI, JDE, Ariba y plataformas de compras, junto con un nivel de inglés intermedio.

¿Cómo postular a los empleos de Sierra Gorda SCM?

Las ofertas laborales de la compañía se encuentran publicadas en Laborum, plataforma a través de la cual los interesados pueden revisar en detalle los requisitos de cada cargo y completar su postulación.

En algunos de los procesos, Sierra Gorda SCM señala que la selección se realiza mediante Aira, plataforma de reclutamiento que contempla distintas etapas, entre ellas revisión de CV, preguntas adicionales, entrevistas, pruebas y evaluaciones, dependiendo del cargo.

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