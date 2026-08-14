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Premios Cordillera 2026: Conoce a los 26 nominados de Mega que buscan quedarse con el reconocimiento del público

Los Premios Cordillera 2026 ya tienen a sus nominados y Mega cuenta con 26 nominaciones en distintas categorías, que incluyen a rostros de televisión, periodistas, actores y programas que actualmente forman parte de la pantalla.

Entre los nombres que aparecen en la lista destacan José Antonio Neme, Julio César Rodríguez, Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda, María José Quintanilla y Paola Troncoso, además de producciones como Mucho Gusto, El Jardín de Olivia, Reunión de Superados y Detrás del Muro.

La presencia del canal también se extiende a las categorías de teleseries, programas prime, comedia e información. En total, son 26 nominaciones de Mega distribuidas en 14 categorías de los Premios Cordillera 2026.

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Los nominados de Mega en los Premios Cordillera 2026

  • Mejor Matinal: Mucho Gusto
  • Mejor Programa Cultural/Familiar: Dale Play
  • Mejor Animador: José Antonio Neme y Julio César Rodríguez
  • Mejor Animadora: Karen Doggenweiler
  • Mejor Notero: Darynka Marcic
  • Rostro 7: Jaime Leyton, María José Quintanilla y Paola Troncoso
  • Mejor Figura de la Comedia: Paola Troncoso
  • Rostro Revelación: Rossy Rossy
  • Mejor Teleserie o Teleserie Vertical: El Jardín de Olivia, Reunión de Superados y Salvando a Ema
  • Mejor Programa Prime: Detrás del Muro, Atrapados 133 yVolverías con tu ex? 2
  • Rostro o Dupla Informativa: Juan Manuel Astorga-Constanza Santa María y Rodrigo Sepúlveda
  • Mejor Actor: Alejandro Trejo, Alonso Quintero y Claudio Castellón
  • Mejor Actriz: Begoña Basauri, Elisa Zulueta, Ignacia Baeza y Cota Castelblanco

¿Cómo votar por los nominados?

El proceso de votación comenzó el jueves 13 de agosto y se extenderá hasta el 9 de octubre. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio habilitado para los Premios Cordillera (clic acá para acceder y votar) y registrarse con un correo electrónico o acceder mediante una cuenta de Google o iCloud.

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Una vez verificado el correo, cada persona puede elegir a sus favoritos en las distintas categorías. Además, la votación puede repetirse cada 24 horas.

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