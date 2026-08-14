Premios Cordillera 2026: Conoce a los 26 nominados de Mega que buscan quedarse con el reconocimiento del público
Los Premios Cordillera 2026 ya tienen a sus nominados y Mega cuenta con 26 nominaciones en distintas categorías, que incluyen a rostros de televisión, periodistas, actores y programas que actualmente forman parte de la pantalla.
Entre los nombres que aparecen en la lista destacan José Antonio Neme, Julio César Rodríguez, Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda, María José Quintanilla y Paola Troncoso, además de producciones como Mucho Gusto, El Jardín de Olivia, Reunión de Superados y Detrás del Muro.
La presencia del canal también se extiende a las categorías de teleseries, programas prime, comedia e información. En total, son 26 nominaciones de Mega distribuidas en 14 categorías de los Premios Cordillera 2026.Ir a la siguiente nota
Los nominados de Mega en los Premios Cordillera 2026
- Mejor Matinal: Mucho Gusto
- Mejor Programa Cultural/Familiar: Dale Play
- Mejor Animador: José Antonio Neme y Julio César Rodríguez
- Mejor Animadora: Karen Doggenweiler
- Mejor Notero: Darynka Marcic
- Rostro 7: Jaime Leyton, María José Quintanilla y Paola Troncoso
- Mejor Figura de la Comedia: Paola Troncoso
- Rostro Revelación: Rossy Rossy
- Mejor Teleserie o Teleserie Vertical: El Jardín de Olivia, Reunión de Superados y Salvando a Ema
- Mejor Programa Prime: Detrás del Muro, Atrapados 133 yVolverías con tu ex? 2
- Rostro o Dupla Informativa: Juan Manuel Astorga-Constanza Santa María y Rodrigo Sepúlveda
- Mejor Actor: Alejandro Trejo, Alonso Quintero y Claudio Castellón
- Mejor Actriz: Begoña Basauri, Elisa Zulueta, Ignacia Baeza y Cota Castelblanco
¿Cómo votar por los nominados?
El proceso de votación comenzó el jueves 13 de agosto y se extenderá hasta el 9 de octubre. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio habilitado para los Premios Cordillera (clic acá para acceder y votar) y registrarse con un correo electrónico o acceder mediante una cuenta de Google o iCloud.
Una vez verificado el correo, cada persona puede elegir a sus favoritos en las distintas categorías. Además, la votación puede repetirse cada 24 horas.
Leer más de