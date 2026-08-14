Réplica de magnitud 6,1 se registra en Indonesia tras terremoto

14 ag. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una réplica de magnitud 6,1 se registró este viernes en Indonesia, unos minutos después de un terremoto, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El principal sismo tuvo una magnitud de 7,7 y ha dejado varias réplicas, por ejemplo, de 5,6 y de 5,9. Pero la más fuerte hasta el momento es la que superó los 6,0 a las 18:28 horas de Chile.

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile

Ante esta emergencia, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó tsunami en las costas del territorio nacional.

A través de un boletín, el organismo señaló que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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