Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia

14 ag. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante este viernes 14 de agosto las costas de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según la información entregada por el organismo, el movimiento telúrico ocurrió 68 kilómetros al Noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y tuvo 10 kms. de profundidad.

Unos minutos después del fuerte sismo, se registró una réplica de magnitud 6,1 en la misma zona.

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

SHOA descarta tsunami en costas de Chile

Ante el terremoto ocurrido en Indonesia, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó tsunami en nuestro país.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", señaló el organismo en un boletín.

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