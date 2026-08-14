"Me están persiguiendo": La historia de dos adolescentes que sobrevivieron a los terremotos de Venezuela y Colombia

14 ag. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hermanos adolescentes venezolanos han sufrido un destino trágico e insólito causado por la naturaleza. Tras sobrevivir al devastador doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio, Deivi Delfín (15) y Winder Delfín (17) migraron a Colombia junto a su padre. Apenas tres días después de su llegada, el 10 de agosto, volvieron a presenciar un violento sismo.

"Me vine de Venezuela y el terremoto me está persiguiendo", relató Deivi en una entrevista con BBC, tras revivir la pesadilla del movimiento telúrico, esta vez en la ciudad de Cali.

La tragedia en Venezuela: Perdieron a su madre, hermano y abuela

El pasado 24 de junio, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela. Los adolescentes habían ido a pasar el día a la playa, dejando en casa a su madre (Yusmani), a su hermano menor (Moisés, de 10 años) y a su abuela (Carmen).

Al regresar a su hogar en La Guaira, descubrieron que el edificio de 12 pisos donde vivían se había derrumbado por completo con sus familiares adentro. Ante la magnitud de la emergencia y el colapso de las capacidades de rescate, los propios hermanos se sumaron voluntariamente a las labores de búsqueda entre los escombros.

Debido a su contextura física, los adolescentes ingresaron por agujeros estrechos en las ruinas durante casi un mes. Tras 27 días de remover losas a mano y con herramientas básicas, los hermanos retiraron los cuerpos sin vida de su abuela, de su madre y de su hermano menor, este último hallado abrazado a su progenitora.

El nuevo remezón en Colombia

Tras cremar los restos de sus familiares, Deivi y Winder se trasladaron el viernes 7 de agosto a Cali, Colombia, junto a su padre Deivid, quien llevaba años trabajando en esa ciudad para enviarles dinero a su familia en Venezuela.

Sin embargo, el lunes 10 de agosto —apenas tres días después de su llegada—, la tierra volvió a temblar. Un terremoto de magnitud 7,4 afectó a Colombia, y Cali fue una de las zonas más impactadas.

A pesar del impacto de volver a experimentar un sismo de gran magnitud, los jóvenes lograron ponerse a salvo y contuvieron a su padre en medio de la emergencia: "Papá, quédate tranquilo. Esto ya lo vivimos".

Hoy, los adolescentes buscan salir adelante en Colombia estudiando y trabajando para honrar la memoria de su madre.