Cervecería chilena sorprende en importante certamen mundial y consigue dos medallas de oro

14 ag. 2026 - 11:49 hrs.

Una cervecería chilena sumó dos medallas de oro en los World Beer Awards 2026, uno de los principales certámenes cerveceros del mundo. Se trata de Kross 5 elaborada con Pisco Malpaso y Kross Pils, que además fueron elegidas como Country Winner en sus respectivas categorías.

Kross 5 elaborada con Pisco Malpaso obtuvo el reconocimiento en la categoría Flavoured Beer - Spirit, mientras que Kross Pils fue distinguida en Lager - Classic Pilsener, posicionándose ambas como las mejores cervezas de Chile en sus categorías.

Una cerveza nacida de la experimentación

La Kross 5 con Pisco Malpaso corresponde a una edición limitada de la línea Super Craft y nació de una colaboración con Malpaso. La propuesta combina una Strong Ale con pisco Pedro Jiménez y un proceso de maduración con madera de Acacia.

“Este premio es especialmente importante porque reconoce una cerveza que nació desde la experimentación”, explicó Asbjørn Gerlach, fundador de Kross, quien destacó que la búsqueda de nuevos ingredientes, procesos y colaboraciones forma parte de la apuesta de la cervecería por innovar.

Por su parte, Kross Pils, una de las variedades clásicas de la cervecería, fue reconocida por su reinterpretación del tradicional estilo alemán a partir de lúpulos nobles.

Cinco reconocimientos en total

Los dos oros no fueron los únicos premios obtenidos por la cervecería Kross en la edición 2026. Maibock consiguió una medalla de plata, Golden también obtuvo plata y Stout fue reconocida con bronce.

En total, Kross consiguió cinco reconocimientos en esta edición de los World Beer Awards.