Cambio de gabinete: Francisco Riveros reemplazará a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

14 ag. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, Meganoticias pudo confirmar que el abogado y exgerente general del club Palestino, Francisco Riveros, será quien asuma como el nuevo ministro del Deporte tras la renuncia de Natalia Duco.

Además, el equipo de Política de Mega confirmó que la reemplazante del exsubsecretario Andrés Otero será Sofía Rengifo, exdirectora del Instituto Nacional del Deporte (IND).

Francisco Riveros será nuevo ministro del Deporte

Francisco Riveros es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inició su carrera profesional en temas ligados a la gestión y administración.

En 2007 llegó a Palestino, donde ingresó como miembro del directorio. Después de un tiempo, asumió como gerente general del club, permaneciendo en ese puesto hasta agosto de 2009 y retornando nuevamente al directorio.

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Riveros se incorporó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023, encargada de organizar los Juegos Panamericanos desarrollados hace casi tres años en la capital.

Con la llegada de José Antonio Kast al Palacio de La Moneda, Riveros se incorporó al Segundo Piso del Gobierno como "asesor senior" de la Presidencia. En dicho cargo, fue uno de los personeros más cercanos a la exministra Duco.

Sofía Rengifo, la nueva subsecretaria

Por su parte, la nueva subsecretaria es ingeniera comercial con magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2012 y 2014 fue jefa del Departamento de Salud del Estudiante de Junaeb y posteriormente se desempeñó como directora nacional del IND.

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera pidió permiso durante unos meses para llevar a cabo una candidatura a diputada, pero tras no resultar electa, volvió a trabajar al IND.

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