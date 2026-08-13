A 5 meses de asumir el cargo: Natalia Duco presenta su renuncia al ministerio del Deporte

13 ag. 2026 - 22:13 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, este jueves se anunció la renuncia de Natalia Duco a su cargo como ministra del Deporte en el Gobierno del Presidente Kast.

La ahora exautoridad asumió su rol en el cambio de mando del 11 de marzo, por lo que llevaba cinco meses y dos días siendo titular de la Cartera. Además, se confirmó la salida de Andrés Otero, subsecretario del Deporte.

"El Gobierno agradece la labor desempeñada por la ex ministra y el ex subsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales", informaron desde la Oficina del Presidente.

Natalia Duco y Andrés Otero presentaron su renuncia al Ministerio del Deporte. Se hará efectiva el viernes. Esto luego varias polémicas, entre ellas, la investigación por el uso de la secretaría de estado de un vehículo fiscal para actividades fuera del trabajo @meganoticiascl pic.twitter.com/dDk9xlwRJF — Sylvia Córdova (@sylgabriela) August 14, 2026

Polémica tras denuncia por eventual mal uso de vehículo fiscal

La salida de la exministra ocurre después de una denuncia en la que se vio envuelta por un eventual mal uso de un vehículo fiscal para asistir a una actividad nocturna que se realizó en abril de este año.

Un video publicado por La Tercera muestra a la exsecretaria de Estado compartiendo con un grupo de personas y disfrutando de un karaoke.

Esto se suma a lo ocurrido hace unas semanas, cuando se puso en duda la realización del concierto del famoso grupo de K-pop, "BTS", pactado en el Estadio Nacional. Posteriormente, se confirmó que los recitales agendados en octubre sí se llevarán a cabo.

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