Ludmila revelará uno de sus mayores dolores tras separarse de Ballero: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

13 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 los participantes deberán recrear los momentos más icónicos de la primera temporada, y la escena que le tocará a Ludmila y Kaoto será la del famoso beso entre Luis Mateucci y Gala Caldirola en el jacuzzi. Lo que comenzará como una actuación terminará sorprendiendo a todos, ya que ambos se tomarán muy en serio sus personajes y protagonizarán un apasionado beso real que nadie esperaba.

La recreación también abrirá la puerta a una conversación más profunda sobre el dolor que vivió Ludmila tras su separación de Álvaro Ballero. La patinadora recordará cómo se enteró públicamente de la nueva relación de su ex justo el día de su cumpleaños, cuando al abrir Instagram encontró fotos de Álvaro con María José en todos lados. "Lo feo fue cuando abro sin querer el Instagram de ella y sale una historia con los papás de Álvaro y ella pone 'mis suegritos, estoy enamorada'", relatará entre lágrimas.

El golpe final llegará con una frase que Ballero le dijo directamente a Ludmila y que ella recordará con evidente dolor. "Él me dijo 'me voy a casar con ella'", confesará, en una revelación que dejará a Kaoto y al resto de los presentes completamente en silencio y que promete ser uno de los momentos más impactantes del capítulo.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2