"Mi mamá tiene Alzheimer, no me reconoce": La emotiva confesión de Tonka Tomicic que conmovió a Sofía Latorre

13 ag. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un profundo e íntimo momento se vivió durante una conversación de recuerdos de infancia entre los participantes de Volverías con tu ex? 2, cuando Sofía Latorre rompió en llanto al abordar la avanzada enfermedad que sufre su abuela Rebeca, una figura clave en su vida y en sus sueños de llegar a la televisión.

Entre lágrimas, la joven confesó su temor a ver el deterioro de su familiar debido al alzhéimer, lo que provocó una empática y sentida reacción de la animadora Tonka Tomicic, quien decidió compartir su propia vivencia con la enfermedad para entregarle un valioso consejo.

El temor de Sofía por el avance del alzhéimer

Durante el espacio, Latorre recordó con cariño los años en que su abuela la impulsaba a perseguir sus metas artísticas y la acompañaba a escondidas a ver realities por las noches. Sin embargo, la emoción se apoderó de ella al detallar el estado actual de su familiar.

"Mi abuela se enfermó, está con alzhéimer. Me reconoce aún, pero ya cada vez se le olvida más todo (...) Es duro ver todo el proceso y ver cómo de a poco se va deteriorando. Trato como de evadirlo, incluso me da hasta miedo ir a verla", reconoció la participante entre lágrimas.

Al ser consultada sobre qué le gustaría expresarle en pantalla, la joven dedicó unas palabras de agradecimiento: "Decirle que la amo, que me acuerdo de ella todos los días, que gracias a ella estoy donde estoy y que fue la persona más importante en mi infancia", agregó.

El consejo personal de Tonka Tomicic

Las palabras de la concursante tocaron una fibra sensible en Tonka Tomicic, cuya madre también padece la misma enfermedad neurodegenerativa en una etapa más avanzada. Desde su propia experiencia familiar, la conductora la interrumpió con un cálido mensaje para instarla a no alejarse.

"Te quiero contar algo: mi mamá tiene alzhéimer, no me reconoce. Tienes que ir a verla, tienes que aprovechar todos esos momentos", le expresó la animadora.

En esa misma línea, Tomicic le enfatizó el valor que tendrán esos encuentros en el futuro: "Después te van a quedar a ti como recuerdos increíbles porque eso es un regalo para ti. Aunque hoy veas que es para ella, es una ganancia, un cariño, algo que va creciendo dentro de ti, así que no desaproveches la oportunidad. Si está bien, anda, anda, anda. Estoy segura de que vio este momento", concluyó emotivamente.