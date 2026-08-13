Hubo que separarlas: Luli y Bárbara pelearon en Volverías con tu ex? 2

13 ag. 2026 - 08:15 hrs.

Lo que comenzó como una tranquila mañana de entrenamiento para Nicole Moreno en Volverías con tu ex? 2 se convirtió en uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada, con Bárbara Córdoba como protagonista de un estallido que no tardó en escalar hasta el límite.

Luli llegó feliz al gimnasio dispuesta a entrenar, pero la calma duró poco. Bárbara apareció con toda la energía de quien no había podido dormir bien y apuntó directamente contra Nicole por una conversación que esta había tenido con Luis Mateucci la noche anterior, mientras ella intentaba descansar.

"Anoche yo ya estaba durmiendo y se pusieron a hablar cosas de ustedes, por mí que hablen lo que quieran, pero no me rompan las bolas. Como a vos no te importa que yo descanse prepárate porque no voy a dejar que descanses vos tampoco", lanzó Bárbara, dejando en claro que venía con ganas de pelea desde temprano.

El conflicto crece

Nicole intentó frenar el conflicto antes de que creciera. "Estamos recién empezando el día, en verdad no quiero discutir con nadie. No me amenaces. Te despiertas peleando, eso no es normal, te gusta", respondió, tratando de mantener la calma en medio de una situación que claramente no la incluía.

Cuando Luis llegó al gimnasio, Bárbara subió aún más el tono y comenzó a lanzar advertencias cruzadas para ambos. "Pasamos de sueños húmedos a tener pesadillas. Lo más lindo es que dormimos los tres juntos así que eso va para los dos", dijo, antes de insinuarle a Luis que conocía su talón de Aquiles y que no dudaría en usarlo.

La situación comenzó a incomodar visiblemente a Nicole, quien no entendía por qué la estaban sumando a un conflicto que no era suyo. "Qué terrible esto, en mi vida me pasó en ningún gimnasio del mundo", expresó, intentando mantenerse al margen sin lograrlo.

Bárbara la provocó directamente y el enfrentamiento terminó siendo cara a cara, con ambas a pocos centímetros de distancia. Nicole le respondió con una frase que resumió perfectamente el nivel de tensión que se había alcanzado. "No me sumas, lávate los dientes", le dijo, luego de que Bárbara le sacara la lengua en la cara.

Kaoto tuvo que intervenir para separarlas antes de que la situación pasara a mayores. Bárbara no se quedó callada y respondió con ironía antes de retirarse, dejando además un comentario sobre el cuerpo de Nicole que terminó de coronar una mañana completamente fuera de control.

Después del enfrentamiento, Luli le contó a Luis lo que había pasado con una frase que lo resumió todo. "Me dijo cuerpo de hombre", le confesó, antes de decidir continuar con su entrenamiento y dejar atrás uno de los inicios de día más turbulentos que ha vivido en Volverías con tu ex? 2.

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