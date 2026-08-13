Hasta cinco días de lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda explica cómo serán las precipitaciones

13 ag. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los próximos días, Santiago tendrá varias jornadas con precipitaciones, aunque estas no se presentarán de manera continua. Así lo explicó el periodista experto en meteorología Alejandro Sepúlveda, quien detalló cómo se distribuirá la lluvia en la capital.

Para este jueves se espera una mínima de 4,6 °C y una máxima cercana a los 20 °C. La jornada comenzará con algunos claros de sol entre nubes, pero durante la tarde aumentará la nubosidad y, desde aproximadamente las 17:00 horas, existe probabilidad de chubascos y algunas tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente hacia el sector poniente y la cordillera de la Región Metropolitana.

Entre la tarde-noche del jueves y la mañana del viernes podrían acumularse entre 4 y 8 milímetros de agua en Santiago. Posteriormente, durante la tarde del viernes se registraría una pausa en las precipitaciones.

La lluvia regresaría durante la madrugada del sábado, jornada que concentraría las precipitaciones más importantes. “El día de lluvia, de lluvia, es este sábado. Podríamos acumular cerca de 20 milímetros en la capital; comenzaría a llover en la madrugada, 3, 4 de la madrugada, y se mantendría hasta las 7, 8 de la tarde”, detalló Alejandro Sepúlveda.

Durante la noche del sábado nuevamente habría una pausa. Sin embargo, las precipitaciones regresarían el domingo en la tarde y se extenderían hasta la mañana del lunes, periodo en el que se podrían acumular aproximadamente 10 milímetros adicionales.

De esta manera, la posibilidad de que Santiago registre precipitaciones durante cinco días no significa que vaya a llover de manera ininterrumpida. El escenario contempla pausas entre los distintos eventos, siendo el sábado la jornada en que se espera una lluvia más prolongada en la capital.