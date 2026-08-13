Lluvias, tormentas eléctricas y vientos de 80 km/h: Revisa las zonas del país que se verán afectadas este jueves

13 ag. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias, tormentas eléctricas y vientos de hasta 80 km/h en el país para este jueves 13 de agosto. En concreto, se trataría de 14 regiones en donde se presentaría al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En el archipiélago Juan Fernández, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos con vientos de hasta 50 km/h durante todo el día, además de probables tormentas eléctricas.

Zona norte

En Visviri, región de Arica y Parinacota, y Colchane, en la región de Tarapacá, se esperan vientos de hasta 60 km/h en la tarde y noche del jueves.

Para Ollagüe y Calama, en la región de Antofagasta, se han pronosticado vientos de 80 km/h en la segunda mitad de la jornada.

En El Salvador, región de Atacama, caerán chubascos en todo el día, a excepción de la mañana. En otras localidades, como Freirina, Huasco y Vallenar, también se dará el fenómeno en la tarde.

En Vicuña, en la región de Coquimbo, caerán chubascos aislados desde la noche del jueves hasta los próximos días de la semana.

Zona centro

En toda la región de Valparaíso se esperan lluvias para el jueves. A excepción de sectores como San Felipe y Los Andes, se registrarán chubascos y probables tormentas eléctricas en la tarde y noche. Más al sur, como Algarrobo, San Antonio y Cartagena, solo eran chubascos aislados.

En la zona interior de la región de O'Higgins y la región del Maule se esperan chubascos y probables tormentas eléctricas en la segunda mitad de la jornada.

Para la región de Ñuble se han pronosticado chubascos desde la noche del jueves. En el caso de la región de Biobío, solo en Los Ángeles se registrarán chubascos aislados al final del día.

La noche del jueves se registrarán chubascos aislados en la región de La Araucanía, y en sectores de la región de Los Ríos, como Panguipulli, La Unión y Río Bueno.

En la región de Aysén, solo en Melinka se esperan lluvias desde la madrugada del jueves hasta antes del mediodía.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

Las lluvias llegarán a la Región Metropolitana durante la noche, principalmente. En sectores como Curacaví, Melipilla y San José de Maipo, se esperan tormentas eléctricas. El pronóstico se extenderá en la semana.

Todo sobre Lluvias