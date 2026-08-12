Tras estar unos minutos cerrada: Metro de Santiago restablece servicio en estación de la Línea 2

12 ag. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó durante la noche de este miércoles 12 de agosto que restableció el servicio en una estación de la Línea 2, luego de que estuviera cerrada por unos minutos.

La entidad indicó a las 22:10 horas que "desde este momento estación Lo Ovalle se encuentra cerrada y sin detención de trenes".

Según se informó de manera preliminar, la razón de esta medida se debió a un "procedimiento de seguridad" en ese lugar.

Finalmente, a las 22:178 horas, Metro señaló que el servicio se normalizó, por lo que estaba operando de manera normal.

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