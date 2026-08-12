Temblor en la zona centro del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

12 ag. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles 12 de agosto, a las 21:31 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 9 km al norte de Petorca, en la región de Valparaíso, con una profundidad de 93,9 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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