Temblor en la zona centro del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La noche de este miércoles 12 de agosto, a las 21:31 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 9 km al norte de Petorca, en la región de Valparaíso, con una profundidad de 93,9 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.