Senado aprueba los tres vetos del Gobierno al Plan de Reconstrucción

12 ag. 2026 - 21:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó este miércoles los tres vetos ingresados por el Gobierno al Plan de Reconstrucción. Con esto, la megarreforma culmina su tramitación en el Congreso.

Los vetos se ingresaron sobre tres materias que habían sido incorporadas durante la discusión del proyecto: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, conocida como anatocismo, y las reglas para garantizar el pago a 30 días para las pymes.

"Se revisaron con los invitados los artículos considerados analizándose los efectos que tendría aprobar el fin del anatocismo. Se indicó que aquello encarecería el crédito. Sobre el olvido financiero y el pago excepcional a 30 días, la Comisión votó en contra. La propuesta de la comisión es aprobar la primera observación y rechazar las restantes", explicó sobre el debate el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya.

La votación de los vetos supresivos

Los resultados de la votación en el Senado de los vetos ingresados por el Ejecutivo, son los siguientes:

Prohibición absoluta del anatocismo (artículo 32): Aprobado con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención:

El veto suprime la regla que impedía cobrar o capitalizar intereses sobre intereses en operaciones de crédito. De acuerdo con el Gobierno, esa restricción afectaría instrumentos como depósitos a plazo renovables, repactaciones, líneas de crédito, préstamos con periodos de gracia y con cuotas variables.

Derecho al olvido financiero (artículo 39): Aprobado con 23 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Aprobado:

El Ejecutivo propone retirar la disposición que exigía eliminar de registros internos y de reportes a terceros las deudas impagas o extinguidas con más de cinco años, e impedía usar esa información para rechazar productos financieros.

Prohibición de pactar plazos excepcionales de pago (artículo 40): Aprobado en doble votación 20 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones:

El veto aprobado elimina el artículo que restringía los acuerdos para fijar plazos superiores a 30 días en facturas y que acortaba los plazos de pago del Estado como comprador. Según indicó el Gobierno, estos pactos son una herramienta de financiamiento relevante, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas.