Presidenta de la CPC por proyecto de 17 de septiembre festivo: "¿Por qué no reducimos los feriados y aumentamos las vacaciones?"

12 ag. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, cuestionó el proyecto que busca establecer un feriado el próximo 17 de septiembre y planteó una alternativa para aumentar los días de descanso sin generar un impacto tan fuerte en la actividad económica del país.

En entrevista con Radio Infinita, Jiménez sostuvo que entiende la aspiración por contar con más jornadas libres, en especial para Fiestas Patrias, pero advirtió que Chile atraviesa una situación compleja en materia laboral.

"Emergencia laboral"

"Entiendo que hay una aspiración por tener más días de descanso, pero lo cierto es que estamos hablando de una emergencia laboral, una economía que ha decrecido", afirmó Jiménez en el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita.

La presidenta de la CPC agregó que el país busca recuperar la economía y generar nuevas oportunidades de empleo, por lo que consideró complejo sumar nuevos feriados en este escenario.

La propuesta para sumar el 17 de septiembre como feriado al calendario busca extender las celebraciones de Fiestas Patrias a cuatro días consecutivos, considerando que este año el 18 y 19 de septiembre serán viernes y sábado, respectivamente.

La alternativa que propone

En lugar de aumentar las jornadas festivas en el país, Jiménez planteó analizar una fórmula que permita que las personas dispongan de más días de vacaciones durante el año.

"¿Por qué no reducimos los feriados y aumentamos los días de libre disposición, es decir, de vacaciones?", propuso.

Según explicó, distribuir esos días a lo largo del año tendría un menor impacto sobre la actividad económica del país y mantendría los mismos beneficios laborales.

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