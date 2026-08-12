Uber compra participación en fintech chilena Galgo para financiar motos a repartidores

12 ag. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La multinacional estadounidense Uber concretó su ingreso a la propiedad de Galgo, una fintech de origen chileno enfocada en la venta y financiamiento de motocicletas.

Se trata de la mayor inyección de capital que ha recibido la empresa chilena por parte de un solo inversionista, una operación que busca resolver uno de los grandes cuellos de botella de la economía de plataformas: la dificultad de los repartidores para acceder a un crédito vehicular.

Aunque las empresas optaron por no revelar el monto ni el porcentaje exacto de las acciones adquiridas, según confirmó la directiva de la fintech a Diario Financiero, los socios fundadores mantendrán el control de la compañía.

Un producto a la medida para los socios repartidores

El objetivo principal de esta inyección de capital es desarrollar un sistema de financiamiento exclusivo para los conductores y 'riders' de Uber. Según explicaron desde la fintech, 9 de cada 10 trabajadores de aplicaciones son rechazados por la banca tradicional al intentar pedir un préstamo para comprar una moto, debido a la falta de un contrato laboral formal.

Con este movimiento, Uber busca desbloquear esa traba para expandir su flota de repartidores en la región, mientras que Galgo potenciará un modelo que combina la venta directa del vehículo con facilidades de pago integradas.

¿Cuándo estará disponible la alianza Uber-Galgo en Chile?

La hoja de ruta para el despliegue de este nuevo programa de financiamiento exclusivo para repartidores de Uber ya tiene fechas en la región:

México: Será el primer país en implementar este crédito integrado durante los próximos meses.

Chile y Colombia: La llegada del beneficio cocreado entre ambas empresas está programada para el primer trimestre de 2027.

Además, los recursos le permitirán a la fintech chilena preparar su desembarco en un cuarto país de América Latina a comienzos de 2027, cuyo nombre aún se mantiene bajo reserva.

Actualmente, el grueso de la operación de Galgo se concentra en México y Colombia (que representan el 97% de sus ingresos), mercados masivos donde se comercializan hasta 150 mil motos mensuales. Sin embargo, en el mercado nacional la startup mantiene una presencia consolidada, abarcando cerca del 10% de las ventas de motocicletas nuevas.