Una yegua de carga, 24 kilos de manjar y hasta una prótesis dental: Los objetos más raros que chilenos han perdido en Uber

15 jun. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

La plataforma Uber presentó la décima edición del Lost & Found Index, ranking que reúne los artículos más olvidados por los usuarios después de sus viajes en los vehículos de la plataforma, que van desde objetos de uso diario hasta hallazgos inesperados.

La empresa destaca que 9 de cada 10 objetos reportados son devueltos a sus dueños. Este año, los que más se repitieron en Chile fueron aquellos que suelen acompañar a las personas en su rutina diaria, como teléfonos o cámaras, billeteras, mochilas o bolsos, llaves y pasaportes.

Sin embargo, no todo se trató de objetos cotidianos. También se registraron artículos inusuales, y a continuación podrás saber cuáles son.

Objetos extraños que han sido olvidados en viajes de Uber

De acuerdo a Uber, 24 kilos de manjar, una yegua de carga y una prótesis dental (envuelta en una servilleta) son sólo algunos de los objetos encontrados dentro de los vehículos.

También se halló un trofeo de un campeonato de fútbol, un peluche de capibara, un diploma de titulación universitaria, un charango, un CD del cantante Roberto Carlos y 51 alfajores.

Desde la empresa indican que, en Chile, los sábados entre las 20 y 23 horas se concentra el mayor número de reportes, seguido por los viernes entre las 19 y 22 horas. Es decir, momentos de mayor actividad social.

Entre las fechas especiales que se destacan por un aumento en los objetos olvidados están: el 13 de septiembre, previo a Fiestas Patrias, y el 31 de octubre, durante Halloween.

"En Uber, estamos comprometidos con hacer de cada viaje una experiencia positiva de principio a fin, y que incluso en esos momentos inesperados la tecnología ayude a resolver problemas cotidianos con tranquilidad y confianza", comentó Federico Prada, Gerente General de Uber en Chile.

Los 10 objetos más olvidados en Chile

Teléfonos Billeteras Mochilas Llaves Pasaportes Audífonos Ropa Lentes Dinero en efectivo Joyas

¿Cómo reportar un objeto olvidado?

Si un usuario olvida un artículo al finalizar su viaje, puede reportarlo fácilmente desde su cuenta en la app o a través del sitio web siguiendo estos pasos:

En "Cuenta", ir a "Viajes" y luego seleccionar el viaje donde olvidó el artículo. Elegir la opción "Encuentra un objeto olvidado". Hacer click en "Contacta a tu conductor por un artículo olvidado". Ingresar el número de teléfono donde quieres ser contactado y presionar Enviar. Minutos después el usuario recibirá una llamada para poder contactar con el socio conductor. Si el socio conductor confirma haber encontrado el artículo, podrá coordinar una hora y lugar conveniente para hacer la devolución.

Si el socio conductor no contesta la llamada, el usuario puede dejar un mensaje con la descripción del objeto extraviado y sus datos para que el socio conductor lo vuelva a contactar.

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