Ministro De Grange por Ley Uber: "Estamos trabajando en la plataforma para que se ingresen los datos de los conductores"

29 abr. 2026 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transporte, Louis de Grange, abordó los avances en la regulación de las aplicaciones de transporte, destacando que el reglamento aún se encuentra en revisión por parte de Contraloría, mientras su cartera trabaja en paralelo en la plataforma que permitirá formalizar la inscripción de los conductores.

Reglamento en revisión y presión por implementación

En diálogo con Radio Duna, la autoridad indicó: “Esperamos que en algunas semanas esté tomado de razón y con eso paralelamente estamos trabajando en la plataforma para que se ingresen todos los datos de los conductores que están o van a trabajar a futuro formalmente en las aplicaciones”, explicó.

El secretario de Estado subrayó la urgencia de este proceso: “Mientras Contraloría revisa las nuevas versiones, estamos trabajando en el nuevo diseño de la plataforma porque si no, no vamos a alcanzar”. Añadió que los ajustes buscan equilibrar exigencias con la realidad del sector: “Mantiene los estándares de seguridad, pero tiene sentido de realidad”.

Cambios en transporte menor y recorte presupuestario

En ese marco, detalló que la normativa también contempla flexibilidades para el transporte público menor. “Estamos dando la posibilidad de que los taxis colectivos, si consideran que es necesario, puedan aumentar a autos de ocho pasajeros”, señaló.

Respecto al recorte presupuestario del 3% solicitado por el Gobierno, De Grange llamó a la calma: “Que no haya preocupación alguna de que la calidad del servicio y la participación del Estado, en aquellos lugares donde es fundamental para generar conectividad, se va a mantener”.

Fin a buses de dos pisos y capacidades del Ministerio

El ministro adelantó además que no se continuará con la compra de buses de dos pisos: “No vamos a seguir comprando buses de dos pisos, porque tienen muchas dificultades operacionales, no pueden andar por todas las calles, son muchísimo más caros”.

Finalmente, aseguró que la institución cuenta con las capacidades internas para enfrentar este escenario: “Tenemos las capacidades instaladas dentro del Ministerio para generar estas mejoras (...) uno va moviendo varias medidas”.