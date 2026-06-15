Gobierno confirma fuerte caída en precios de la bencina y el diésel: Bajarían en torno a los $100 desde este jueves

15 jun. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anticipó una baja en el precio de los combustibles en Chile a partir del próximo decreto de ajuste, luego del cese del fuego por 60 días entre Estados Unidos e Irán, lo que ha comenzado a reflejar una caída en los precios internacionales del petróleo.

De concretarse la proyección, la medida significaría un alivio directo para los automovilistas, transportistas y sectores que dependen del valor de los combustibles, con reducciones que bordearían los $100 por litro tanto en bencinas como en diésel.

El anuncio se da en medio de un escenario internacional más estable, que ha permitido una disminución en las tensiones sobre el mercado energético global.

Gobierno apunta a impacto directo del escenario internacional

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la variación en los precios locales responde directamente a lo ocurrido en el conflicto internacional y su efecto sobre el petróleo.

“Cuando tuvimos que tomar la difícil decisión, hubiésemos querido no tomarla, pero nos vimos obligados a ello, de subir las bencinas a causa de la guerra”, señaló el secretario de Estado.

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que el cambio en el escenario global ya está impactando los valores internacionales, lo que debería trasladarse al mercado chileno.

“Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile”, afirmó Quiroz.

¿Cuándo comienzan a bajar los combustibles?

El ministro adelantó que el ajuste en los combustibles comenzaría a regir a partir de esta semana, con una caída relevante en el valor del diésel y las bencinas.

“Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 pesos, y en la bencina algo similar”, indicó.

Según el Ejecutivo, la magnitud final de la baja dependerá del comportamiento de los mercados internacionales, el tipo de cambio y los mecanismos de estabilización de precios vigentes en el país.

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