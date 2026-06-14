Dueños de camiones piden que el Gobierno cumpla "compromiso de bajar precios de combustibles" tras fin de la guerra en Irán

14 jun. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del anuncio del fin de la guerra en Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile emitió un comunicado en el cual pide que el Gobierno de José Antonio Kast cumpla con el "compromiso de bajar precios de combustibles a nivel previo a conflicto".

Camioneros piden bajar precio de los combustibles

La Confederación indicó que el fin de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán "tiene como consecuencia inmediata el término de los bloqueos en el estrecho de Ormuz y la normalización de los mercados petroleros".

Bajo este nuevo escenario, "es predecible absolutamente que los precios internacionales del crudo bajarán a niveles más cercanos a los que había antes de la guerra y que ello se reflejará en el mercado local".

Por lo tanto, el gremio "espera que la autoridad económica cumpla su promesa de bajar los valores que fueron aumentados la segunda quincena de marzo y la primera de abril, alzas que sobrepasan el 60% del precio del petróleo diésel y han significado un mayor costo operativo del 40% a los transportistas".

"Cuando se concretaron las alzas y dado el shock que ello produjo en la economía nacional, tanto el ministro de Hacienda como el Presidente de la República se comprometieron con el sector a retornar a los precios anteriores una vez concluyera la guerra entre Estados Unidos e Irán", cerró el comunicado.

Expertos nacionales e internacionales han previsto que los precios de los combustibles deberían bajar con el fin de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. De hecho, en la apertura de los mercados asiáticos ya se registra una caída en torno al 4% en el valor del petróleo.

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