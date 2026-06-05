¿Por qué sube y baja la bencina en Chile?: Cómo funciona el MEPCO y dónde pagar menos

05 jun. 2026 - 23:12 hrs.

¿Qué es el MEPCO?

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) es un sistema del gobierno chileno que busca suavizar las variaciones del precio internacional del petróleo. Funciona como un amortiguador: cuando el precio del crudo sube en el mercado global, el Estado reduce el impuesto específico a los combustibles para que el alza no se traspase completa al consumidor. Cuando el precio baja, el impuesto sube para recuperar lo cedido.

¿Cuándo se actualiza el precio?

El precio de los combustibles en Chile se actualiza todos los jueves a las 00:00 horas. El Ministerio de Hacienda informa el cambio con anticipación, generalmente el miércoles, lo que explica por qué ese día las búsquedas sobre bencina se disparan en todo el país.

¿Qué otros factores influyen en el precio?

Además del MEPCO, el precio final en el surtidor depende del tipo de cambio dólar-peso, el precio del barril de petróleo Brent, el margen de las distribuidoras y el margen de cada estación de servicio. Por eso el precio puede variar entre una bencinera y otra, incluso en la misma calle.

¿Dónde encontrar el precio más barato?

Existe una aplicación oficial del Ministerio de Energía llamada Bencina en Línea que muestra en tiempo real el precio de cada combustible en cada estación de servicio del país. Con esa herramienta puedes comparar precios en tu sector antes de cargar. Algunos programas de fidelización de las principales cadenas de bencineras también ofrecen descuentos acumulables que pueden significar un ahorro relevante si cargas combustible con frecuencia.

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