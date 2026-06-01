Estas son las 32 comunas que tendrán descuento de $100 por litro en bencina este lunes

01 jun. 2026 - 10:42 hrs.

El Cyber Day no es el único evento que trae descuentos este lunes. Copec anunció una nueva jornada de rebajas en combustibles que beneficiará a automovilistas de 32 comunas distribuidas en distintas regiones del país.

La promoción permitirá acceder a un descuento de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas las estaciones de servicio ubicadas en las comunas seleccionadas.

La iniciativa forma parte de una campaña que la empresa ha desarrollado durante las últimas semanas, aumentando incluso el número de comunas beneficiadas de 16 a 32 por cada día.

¿Cómo acceder al descuento?

Según informó Copec, el beneficio se aplica de manera automática al momento de cargar combustible en las estaciones adheridas de las comunas seleccionadas.

Además, el descuento aplica con cualquier medio de pago, tampoco se requiere inscripción previo. Asimismo, es acumulable con otras promociones y rebajas vigentes.

Revisa las 32 comunas beneficiadas este lunes

Región de Antofagasta

Calama

Región de Atacama

Vallenar

Región de Coquimbo

Coquimbo

Región de Valparaíso

Quilpué

Limache

San Antonio

Cartagena

Santo Domingo

Región Metropolitana

Lampa

Lo Barnechea

Independencia

Cerrillos

San Miguel

San Ramón

La Pintana

Padre Hurtado

Talagante

Pirque

Paine

Región de O'Higgins

Mostazal

Las Cabras

Olivar

Pichidegua

Región del Maule

Molina

Maule

Región de Ñuble

Chillán Viejo

Región del Biobío

Chiguayante

Región de La Araucanía

Perquenco

Región de Los Ríos

Valdivia

Panguipulli

Región de Los Lagos

Castro

Región de Magallanes

Puerto Natales

¿Hasta qué hora dura el beneficio?

Según detalló Copec, el descuento estará disponible entre las 12:00 y las 23:59 horas de este lunes 1 de junio, horario en que las estaciones de servicio de las comunas seleccionadas aplicarán la rebaja de manera automática.

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