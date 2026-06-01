Estas son las 32 comunas que tendrán descuento de $100 por litro en bencina este lunes
- Por Vicente Guzmán
El Cyber Day no es el único evento que trae descuentos este lunes. Copec anunció una nueva jornada de rebajas en combustibles que beneficiará a automovilistas de 32 comunas distribuidas en distintas regiones del país.
La promoción permitirá acceder a un descuento de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas las estaciones de servicio ubicadas en las comunas seleccionadas.
La iniciativa forma parte de una campaña que la empresa ha desarrollado durante las últimas semanas, aumentando incluso el número de comunas beneficiadas de 16 a 32 por cada día.Ir a la siguiente nota
¿Cómo acceder al descuento?
Según informó Copec, el beneficio se aplica de manera automática al momento de cargar combustible en las estaciones adheridas de las comunas seleccionadas.
Además, el descuento aplica con cualquier medio de pago, tampoco se requiere inscripción previo. Asimismo, es acumulable con otras promociones y rebajas vigentes.
Revisa las 32 comunas beneficiadas este lunes
Región de Antofagasta
- Calama
Región de Atacama
- Vallenar
Región de Coquimbo
- Coquimbo
Región de Valparaíso
- Quilpué
- Limache
- San Antonio
- Cartagena
- Santo Domingo
Región Metropolitana
- Lampa
- Lo Barnechea
- Independencia
- Cerrillos
- San Miguel
- San Ramón
- La Pintana
- Padre Hurtado
- Talagante
- Pirque
- Paine
Región de O'Higgins
- Mostazal
- Las Cabras
- Olivar
- Pichidegua
Región del Maule
- Molina
- Maule
Región de Ñuble
- Chillán Viejo
Región del Biobío
- Chiguayante
Región de La Araucanía
- Perquenco
Región de Los Ríos
- Valdivia
- Panguipulli
Región de Los Lagos
- Castro
Región de Magallanes
- Puerto Natales
¿Hasta qué hora dura el beneficio?
Según detalló Copec, el descuento estará disponible entre las 12:00 y las 23:59 horas de este lunes 1 de junio, horario en que las estaciones de servicio de las comunas seleccionadas aplicarán la rebaja de manera automática.
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