"Se rompe el esquema de estabilidad": Jaime Leyton anticipa cuándo volverían las lluvias a Santiago

01 jun. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para el país en esta primera semana de junio y se refirió a la probabilidad de precipitaciones para la zona central, en el contexto de que mayo fue un mes seco en comparación a otros años.

En concreto, el experto afirmó que Santiago está con más de un 65% de déficit de agua, debido a la carencia de precipitaciones que hubo el mes pasado.

¿Cuándo podría volver a llover?

Si bien mayo fue un mes relativamente estable, el meteorólogo aseguró que para junio "se rompe el esquema de estabilidad" y que "cambia el panorama, pero de manera lenta y gradual".

Sobre si esta semana podrían llegar las lluvias a Santiago, el experto aseguró que la primera semana de junio "será seca".

Sin embargo, para la segunda semana del mes hay una alta probabilidad de que haya novedades. "Entre el día 10 y el 13 de junio hay una alta probabilidad, que ha ido aumentando en el transcurso del fin de semana, de no solo precipitaciones en Santiago, sino con alta probabilidad de que ocurran en Valparaíso y Coquimbo", aseguró Leyton.

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