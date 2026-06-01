Cupón de Gas: Esta es la fecha límite para activarlo

01 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Este mes de junio inicia la entrega del Cupón de Gas Licuado, un aporte de $27.000 para los hogares más vulnerables del país. Su objetivo es brindar un alivio frente a los gastos de calefacción al ayudar en la compra de un cilindro.

Para obtener este beneficio, las familias que cumplen con los requisitos deben realizar la activación digital obligatoria. Quienes no completen este trámite en el plazo límite, perderán el acceso a los fondos estatales.

¿Hasta cuándo hay plazo para activar el Cupón de Gas?

Según ChileAtiende, las familias tienen plazo para activarlo hasta el 30 de junio de 2026. Si no se realiza dentro de ese plazo, se perderá el derecho a utilizar los fondos. Además, el dinero se depositará conforme a cuándo se realice la activación:

Activación del 18 al 29 de mayo: se puede usar desde el 17 de junio.

se puede usar desde el 17 de junio. Activación del 30 de mayo al 12 de junio: se puede usar desde el 2 de julio.

se puede usar desde el 2 de julio. Activación del 13 al 30 de junio: se puede usar desde el 21 de julio.

Sin importar la fecha de activación, el plazo máximo legal para gastar el dinero vence el 30 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para activar el Cupón de Gas?

Este apoyo económico se asigna automáticamente (un solo vale por hogar) a las familias que cumplan con las siguientes condiciones:

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación del Registro Social de Hogares (RSH).

Contar con una Cuenta RUT de BancoEstado activa para canalizar el beneficio. Si no la tiene, puede solicitar su apertura sin costo en BancoEstado o CajaVecina.

¿Cómo se activa el Cupón de Gas?

El usuario debe ingresar a la plataforma oficial (pulsa aquí). Una vez dentro del sitio, solo necesita iniciar sesión utilizando su Clave Única y seguir las indicaciones en pantalla para confirmar la habilitación de los fondos.

¿Cómo se usa el Cupón de Gas?

El vale está diseñado para ser canjeado solo en distribuidoras autorizadas (como Lipigas, Gasco y Abastible). Una vez entregados los fondos, el usuario tiene dos opciones:

Pago digital: a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro.

a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro. Pago presencial: acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal de CajaVecina para solicitar la impresión de un comprobante físico. Este papel tiene una vigencia exacta de tres días desde su emisión para ser entregado al repartidor.

Si el precio de la recarga es menor y queda un monto a favor, este permanecerá en la cuenta hasta que sea usado nuevamente, permitiendo la reimpresión de un vale con dicho saldo. Si es mayor, el monto faltante se toma automáticamente de la cuenta.

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