Registro Social de Hogares: ¿Cómo puedo actualizar mis datos?

01 jun. 2026 - 10:00 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) es la base de datos más importante que utiliza el Estado, ya que permite determinar qué familias cumplen con los requisitos socioeconómicos para acceder a beneficios, subsidios y programas sociales.

Debido a su importancia, es fundamental que la información del hogar se encuentre siempre actualizada. Por ello, el sistema permite modificar los datos frente a cambios de domicilio, variaciones de ingresos o nuevas composiciones del grupo familiar.

¿Cómo se actualizan los datos en el Registro Social de Hogares?

La Ventanilla Única Social indica que las personas mayores de 18 años que ya forman parte de un hogar inscrito en el sistema tienen dos formas de actualizar, rectificar o complementar sus antecedentes:

Vía en línea: debes ingresar a la Ventanilla Única Social (pulsa aquí) e iniciar sesión con tu Clave Única. Luego, debes seleccionar el trámite que necesitas realizar, completar el formulario y adjuntar los documentos digitales requeridos.

debes ingresar a la Ventanilla Única Social e iniciar sesión con tu Clave Única. Luego, debes seleccionar el trámite que necesitas realizar, completar el formulario y adjuntar los documentos digitales requeridos. Vía presencial: puedes acudir físicamente a la municipalidad correspondiente a tu comuna de residencia o a cualquier sucursal de ChileAtiende.

Generalmente, se solicitará presentar la cédula de identidad vigente y el formulario firmado por los integrantes involucrados. Todas las solicitudes son evaluadas por la municipalidad, la cual incluso podría agendar una visita para comprobar la información entregada.

¿Qué datos del Registro Social de Hogares se pueden actualizar?

El sistema está diseñado para que los usuarios puedan reflejar de la forma más exacta posible su realidad actual. Entre las modificaciones más comunes que se pueden tramitar se encuentran:

Incorporar a un nuevo integrante al hogar (por ejemplo, por nacimiento) o eliminar a alguien que ya no viva bajo el mismo techo.

Modificar la dirección del domicilio registrado tras una mudanza.

Actualizar la información de los ingresos mensuales percibidos.

Agregar o complementar antecedentes sobre la situación de salud, educación u ocupación de cualquier integrante.

Rectificar datos desactualizados provenientes del Estado, relacionados con pensiones, jubilaciones o bienes raíces.

Ingresar un nuevo hogar cuando una persona deja de formar parte de su grupo familiar anterior y se independiza.

Además de actualizar datos económicos, el portal permite solicitar la credencial de persona cuidadora en el Módulo de Cuidados, siempre que la persona bajo cuidado acredite dependencia moderada/severa o esté inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

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