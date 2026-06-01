Gran incendio en La Florida: Ocho casas se han visto afectadas por el siniestro

¿Qué pasó? 

Un grave incendio se encuentra en desarrollo en la intersección de Concordia y Los Quillayes, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana

Según información del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, se decretó segunda alarma de incendio, debido a que las llamas se encuentran afectando a ocho viviendas

Desde la institución, indicaron que se encuentran trabajando al menos 10 compañías en el lugar para extinguir el fuego

Desde Carabineros indicaron a Meganoticias.cl, que no se registraron personas lesionadas por las llamas. 

Hay restricción de tránsito

Desde Transporte Informa de la RM, informaron que entre las ocho viviendas dañadas, "hay cuatro casas destruidas en perímetro Concordia y Los Quillayes en La Florida. Trabajo ampliado de Bomberos".

"Reiteramos, tránsito suspendido en Sta Raquel entre Rafael Matus y Troncal San Fco. Prefiera alternativa", agregó Transporte Informa. 

