Gran incendio en La Florida: Ocho casas se han visto afectadas por el siniestro
¿Qué pasó?
Un grave incendio se encuentra en desarrollo en la intersección de Concordia y Los Quillayes, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.
Según información del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, se decretó segunda alarma de incendio, debido a que las llamas se encuentran afectando a ocho viviendas.
Desde la institución, indicaron que se encuentran trabajando al menos 10 compañías en el lugar para extinguir el fuego.Ir a la siguiente nota
Desde Carabineros indicaron a Meganoticias.cl, que no se registraron personas lesionadas por las llamas.
Hay restricción de tránsito
Desde Transporte Informa de la RM, informaron que entre las ocho viviendas dañadas, "hay cuatro casas destruidas en perímetro Concordia y Los Quillayes en La Florida. Trabajo ampliado de Bomberos".
"Reiteramos, tránsito suspendido en Sta Raquel entre Rafael Matus y Troncal San Fco. Prefiera alternativa", agregó Transporte Informa.
ALERTA DE TRÁNSITO (09:34). Debido a incendio que se propaga, hay 4 casas destruidas en perímetro de Concordia y Los Quillayes en #LaFlorida. Trabajo ampliado de bomberos. Reiteramos, tránsito suspendido en Sta Raquel entre Rafael Matus y Troncal San Fco. Prefiera alternativa https://t.co/GxEfdAutXF pic.twitter.com/neIMEbpOc8— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 1, 2026
Leer más de
Notas relacionadas
- Emana gran columna de humo: Bomberos responde con 15 compañías a incendio en local comercial en Estación Central
- Bomberos activa Alarma General por gran incendio que afecta a fábrica en Buin: Hay 17 mil litros de amoniaco al interior
- Gran incendio afecta a fabrica en Buin: Se advierte presencia de material industrial