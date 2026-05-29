Gran incendio afecta a fabrica en Buin: Se advierte presencia de material industrial

29 may. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este viernes, un incendio se registra en un sector de la comuna Buin, Región Metropolitana.

El fuego se originó en la fábrica FRIOFORD, ubicada en la Ruta 5 Sur con Pasarela Calle Alcalde Alberto Krumm, hasta donde se trasladó personal de emergencia.

Carabineros informa preliminarmente que al interior se encuentran 17 mil litros de amoniaco.

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Bomberos de Buin trabaja en el control de la emergencia con apoyo de compañías de distintas comunas de la Región Metropolitana, entre ellas San Bernardo, Puente Alto, Maipú, Melipilla y Peñaflor.

En el lugar también se encuentra Carabineros realizando labores de resguardo y gestión del tránsito, mientras que autoridades locales y provinciales, entre ellas el alcalde, la Delegada de Maipo y equipos de emergencia, se trasladaran al sector para monitorear la situación.