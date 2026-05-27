Gran incendio afecta a vivienda en Renca: Presenta peligro de propagación

27 may. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, un incendio se registró en un sector residencial de la comuna Renca, Región Metropolitana, y presenta peligro de propagación.

El fuego se originó en una vivienda ubicada en el sector de avenida Presidente Salvador Allende Gossens y Pasaje Buenaventura, hasta donde se trasladó personal de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio en Renca?

Las llamas presentan peligro de propagarse a otros domicilios de la zona, y debido a su intensidad se declaró Segunda Alarma de Incendio.

Hasta el lugar han llegado máquinas de 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que trabajan en controlar el siniestro.

Hasta el momento no se han informado las circunstancias en que se originó la emergencia ni se han reportado personas lesionadas.