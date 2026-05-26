¿Nuevo mall en el sector norte de Santiago?: Este es el nuevo recinto comercial que buscaría construir Mallplaza

26 may. 2026 - 08:20 hrs.

El brazo de centros comerciales de Grupo Falabella podría tener un nuevo destino en la Región Metropolitana, ya que Mallplaza estaría evaluando desarrollar un proyecto en el sector de Piedra Roja, ubicado en Chicureo, sector de la comuna de Colina.

¿Qué se sabe del posible nuevo mall?

La primera señal concreta de este posible movimiento quedó registrada en el Diario Oficial. Hace algunas semanas, Mallplaza inscribió cuatro marcas: Mallplaza Colina, Mallplaza Chicureo, Mallplaza Piedra Roja y Mallplaza Laguna Piedra Roja.

De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, ese registro sería uno de los primeros pasos para un posible centro comercial en la zona, según consignó el Diario Financiero.

Esas mismas fuentes indicaron que la idea de instalar un centro comercial en Chicureo ha rondado la mente de la empresa por años, aunque hasta ahora no había encontrado el momento propicio para materializarla. Lo que habría cambiado la ecuación es el sostenido crecimiento habitacional del sector, que ha elevado la demanda de comercio y servicios en la zona.

Sin embargo, quienes conocen el proyecto advierten que se trata de una iniciativa todavía muy incipiente. La propuesta preliminar contempla un centro comercial de menor escala, con hasta una tienda ancla y algunos locales comerciales complementarios, lejos de los grandes formatos que caracterizan a Mallplaza en otras ciudades del país.

El proyecto de expansión de Mallplaza

Este eventual proyecto se enmarca en una estrategia de expansión más amplia. En marzo, Mallplaza anunció un plan de inversiones que supera los US$ 600 millones hacia 2028, orientado a sumar 168 mil metros cuadrados de GLA, con foco en la expansión y transformación de sus centros comerciales estratégicos en Chile y Perú.

Según su última memoria, Mallplaza dispone en ambos países de un banco de terrenos no desarrollados de 618.200 m², de los cuales 453.200 m² están reservados para nuevos proyectos. Piedra Roja podría ser, en el futuro, uno de ellos.

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