Detienen a Guardia del Palacio de La Moneda por presunto homicidio de conductor en Talcahuano

26 may. 2026 - 00:32 hrs.

¿Qué pasó?

En noche del lunes recién pasado se confirmó la detención de un carabinero, Guardia del Palacio de La Moneda, por su presunta implicancia en el homicidio de un conductor en Talcahuano, hecho que ocurrió el pasado 9 de mayo y por el cual hay una investigación en curso.

El funcionario fue arrestado en Santiago por la Brigada de Homicidios de Concepción, en un operativo en conjunto con Carabineros, y su control de detención quedó fijado para este martes 26 de mayo.

El delito por el que es investigado

El hecho ocurrió el pasado 9 de mayo, una vez que el imputado chocara con otro conductor que en ese momento se fugó.

El funcionario policial -que al parecer iba en el vehículo con su pareja- optó por seguirlo y al alcanzarlo habría utilizado un arma en la que presuntamente le disparó en la zona del tórax.

Debido a la gravedad de la lesión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, en el que más tarde se confirmó su muerte.

Si bien el episodio se esclarecerá en la investigación, la detención del funcionario policial se generó luego de presuntas incongruencias en su declaración.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Policial