Llevaba cocaína y dinero en efectivo: Exfiscal queda en prisión preventiva tras intentar ingresar droga a cárcel de Alto Hospicio

25 may. 2026 - 20:51 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó el abogado y exfiscal regional de la región de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, tras ser formalizado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, luego de ser sorprendido intentando ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado fue detenido la tarde del domingo cuando intentaba acceder al recinto penitenciario en calidad de visita a cinco internos.

Intento de ingreso de droga a la cárcel

Según detalló el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, cerca de las 14:50 horas, personal de Gendarmería detectó un bulto de gran tamaño en la chaqueta del imputado durante el control de ingreso.

Al revisar el paquete, se incautaron 48 bolsas con 156,32 gramos de cocaína base y 10 envoltorios con 43,96 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 103 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, en una revisión más exhaustiva de sus pertenencias, se encontró una botella de licor y otro envoltorio con 2,58 gramos de cocaína. En total, la droga incautada alcanzó los 202,86 gramos.

Fiscalía solicitó prisión preventiva

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Pese a que la defensa intentó oponerse a la medida cautelar, alegando un delicado estado de salud física y mental, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó su ingreso a prisión preventiva mientras dure la investigación, fijada en un plazo de 120 días.

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