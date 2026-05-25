25 may. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

Distintos beneficios estatales pueden quedar sin ser cobrados por los beneficiarios pese a haber sido asignados. Esto puede ocurrir por desconocimiento, falta de información o simplemente porque los plazos pasan inadvertidos en medio de la rutina.

BancoEstado cuenta con una plataforma web llamada “No lo cobraste”, donde las personas pueden revisar si mantienen pagos pendientes asociados a bonos o subsidios entregados por el Estado.

El sistema permite ingresar con el RUT y verificar si existen beneficios disponibles para cobro que aún no han sido retirados.

¿Cómo funciona la plataforma?

Para acceder a la información, las personas deben ingresar al sitio "No lo cobraste" desde el buscador del celular o computador, o directamente desde la página de BancoEstado.

Una vez dentro, el usuario debe escribir su RUT y completar la validación de seguridad que comprueba que no se trate de un robot. Una vez dentro, el sistema informa automáticamente si existen beneficios pendientes de cobro.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, agregó: "Las personas también pueden ir presencial a las distintas sedes del BancoEstado y con eso no perder estos recursos que van justamente a las personas que los requieren, para que tengan también un buen año, para que puedan tener estos apoyos que entrega el estado”.

¿Qué beneficios se pueden revisar?

La plataforma mostrará únicamente beneficios pendientes con posibilidad de cobro presencial.

Entre ellos se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo, el Bono Invierno, Bono por Hijo, Subsidio Único Familiar, la Asignación Familiar, becas Junaeb, y las pensiones y otros pagos administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde BancoEstado explicaron que la información disponible se actualiza hasta el día hábil anterior al momento de la consulta.

Desde el área de BancaPersonas de BancoEstado, indicó: “Un sitio que se llama "No lo cobraste" y que tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrarse con aquellos beneficios del Estado que tal vez por desconocimiento, por tiempo, no se han podido encontrar con ellos”.

Cómo se puede cobrar el dinero

Las personas que tengan pagos pendientes pueden optar por dos modalidades de cobro. La primera es acudir presencialmente a cualquier sucursal de BancoEstado con la cédula de identidad vigente.

La segunda alternativa es solicitar el depósito directamente en su CuentaRUT. En caso de no tenerla activa, también existe la posibilidad de habilitarla en una CajaVecina.

Durante el despacho también se recordó que estos beneficios cuentan con fecha de vencimiento, por lo que si no son cobrados dentro del plazo establecido, los recursos vuelven al Estado.

Todo sobre Dato útil