Sin pesas ni gimnasios: El método de ejercicios que mantiene en forma a Pedro Pascal a sus 51 años

25 may. 2026 - 17:11 hrs.

A sus 51 años, Pedro Pascal vive uno de los momentos más exigentes y exitosos de su carrera en el cine y la televisión. Con rodajes de gran escala como "The Last of Us" y "Gladiator II", el actor chileno ha tenido que adoptar una estricta pero inteligente rutina de entrenamiento para resistir largas jornadas de grabación y las complejas escenas de acción.

Sin embargo, a diferencia de otras estrellas de Hollywood que pasan horas levantando pesas en gimnasios, el secreto del intérprete nacional es mucho más accesible. El entrenamiento de Pascal no busca una musculatura excesiva ni fines puramente estéticos, sino potenciar un cuerpo ágil, flexible y con una alta capacidad de recuperación.

El hombre detrás de su estado físico

La mente maestra detrás de este estado físico es el reconocido entrenador personal David Higgins. El profesional, quien acompaña al actor directamente en los sets de grabación, es el encargado de evaluar los requerimientos de cada guion para adaptar los ejercicios a las necesidades reales de movimiento que exige cada personaje.

Según ha explicado el propio Higgins, la rutina de Pascal se basa en tres pilares fundamentales: el trabajo abdominal para fortalecer el core, la movilidad articular y la calistenia. Esta última disciplina consiste en entrenar utilizando exclusivamente el propio peso corporal, lo que le otorga una enorme versatilidad al momento de filmar.

Una rutina al alcance de todos

La gran ventaja del método del protagonista de "The Mandalorian" es que sus ejercicios funcionales se pueden realizar en casi cualquier lugar, sin necesidad de equipamiento especializado. La base de sus circuitos diarios contempla movimientos clásicos como flexiones de brazos, sentadillas, zancadas, planchas, dominadas, puentes de glúteos y escaladores.

A pesar de la intensidad, la planificación tiene como prioridad absoluta la prevención de lesiones y el cuidado de la espalda. Debido a las posturas forzadas y las largas horas de pie en los rodajes, Pascal y su entrenador dedican un bloque específico al final de cada sesión para destensar y fortalecer la zona lumbar, un paso clave para evitar dolores crónicos.

Con este método integral enfocado en la salud y la disciplina, Pedro Pascal demuestra que es posible alcanzar un rendimiento atlético óptimo pasados los 50 años. Su constancia y capacidad de adaptación no solo cuidan su evolución física, sino que se han transformado en el motor que le permite seguir brillando en la industria cinematográfica.

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