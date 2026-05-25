"Nace desde el dolor": Hija de Teresita Reyes presenta íntimo libro sobre el duelo tras la partida de la actriz

25 may. 2026 - 18:08 hrs.

A un año del fallecimiento de Teresita Reyes, su hija, Teresita Giacaman, anunció un libro que homenajea la trayectoria de la destacada actriz nacional. El lanzamiento se realizó en el Festival Internacional de Cine de Lebu, región del Biobío.

El libro, titulado "Ahora que no estás", publicado por Editorial Forja, tiene como objetivo ir más allá de las clásicas biografías. Sin ir más lejos, su propia autora señaló que esta obra formó parte fundamental del proceso de liberación emocional que vivió tras la partida de su madre, quien falleció a causa de un cáncer de mandíbula.

¿Cómo se gestó el libro?

Teresita Giacaman reveló que comenzó a escribir apenas un día después del fallecimiento de la actriz, transformando el texto en una bitácora en tiempo real sobre el dolor de la pérdida. "Es muy importante entender que esto no es un libro sobre ella ni tampoco sobre mí, sino sobre mí con ella y de mí sin ella. Es un diario de duelo. Son palabras que nacen desde el dolor", confesó la periodista respecto a la publicación.

El lanzamiento en la Biblioteca Municipal de Lebu, en el marco del festival de cine de la comuna, no fue una decisión al azar: "No solo mi mamá tenía una relación muy cercana con el festival; yo también crecí viniendo con ella. Siempre era feliz acá. Entonces, presentar el libro en este lugar también es reencontrarme con las personas que la quisieron tanto", señaló la periodista.

¿Cuándo será el lanzamiento?

“Ahora que no estás" llegará oficialmente a las librerías el próximo 13 de junio. Sin embargo, la obra ya se encuentra disponible en una preventa especial con un 10% de descuento a través de Librerías Antártica.

El anuncio de este trabajo coincidió, además, con un emotivo homenaje en el Festival de Cine de Lebu, donde se proyectó el cortometraje "¿Quién mató a Teresita Reyes?". Una instancia que la propia autora valoró profundamente: "Mi mamá estaría chocha de saber que se siguen viendo sus cortometrajes y sus teleseries", cerró.

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