25 may. 2026 - 19:00 hrs.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), comúnmente conocida como Tía Rica, ofrece préstamos de dinero otorgados mediante la garantía de una prenda.

Su mecanismo consiste en que, a cambio de un objeto, el beneficiario recibe una determinada suma de dinero que posteriormente debe devolver para recuperar su pertenencia.

De acuerdo con información del sitio web oficial, las prendas que recibe la Dicrep son joyas, alhajas y objetos varios. En la categoría de alhaja se incluye todo tipo de joyas de oro, de platino o piedras preciosas. En la categoría de objetos varios se consideran electrodomésticos, computadores, herramientas, instrumentos musicales, bicicletas, entre otros.

¿Cómo se solicita un crédito en la Tía Rica?

Para solicitar un crédito de la Tía Rica se deben tener más de 18 años, portar el carnet de identidad o pasaporte y la joya u objeto que se desea empeñar.

Al acudir a la sucursal correspondiente, uno de los peritos tasadores determinará el avalúo de la prenda e inmediatamente entregará el dinero del préstamo, que deberá ser devuelto en un plazo máximo de 6 meses.

Al crédito otorgado se le aplica un interés simple mensual del 2.5% y el monto total se puede cancelar al final del plazo de 6 meses o se puede pagar en 6 cuotas iguales, sin aumentos en la tasa de interés ni en el costo final del préstamo.

Ciertas condiciones se aplican para los créditos de la Dicrep

El monto máximo que la Tía Rica entrega por cualquier prenda es el 60% de su avalúo, con un tope de 500 mil por joyas y 200 mil por objetos varios.

También es necesario considerar que los créditos otorgados por joyas y alhajas pueden ser renovados solo una vez, por igual período. Asimismo, el ente precisa que las sucursales de Copiapó, Puente Alto, Quilpué y Viña del Mar solo reciben alhajas.

Ante cualquier duda o consulta, ponen a disposición el call center, a través del 800 340 022 o, para contactos desde celulares, al 2 2690 6900.

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