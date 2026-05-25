Se ratifica prisión preventiva para chofer de micro imputado por apuñalar a estudiante en Concepción

25 may. 2026 - 19:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió mantener en prisión preventiva al conductor del transporte público imputado por un ataque con arma blanca contra un estudiante universitario en la capital del Biobío.

El tribunal rechazó la solicitud de un recurso presentado por la defensa del acusado y confirmó la medida cautelar previamente dictada por el Juzgado de Garantía, por lo que el imputado continuará privado de libertad mientras avanza la investigación.

Fiscalía indica que antecedentes apuntan a intención de agredir

El fiscal Andrés Barahona respaldó la decisión del tribunal y señaló que los elementos del caso permiten sostener la gravedad de la imputación.

"La Corte de Apelaciones mantuvo la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía en el sentido de que, pese a las versiones del imputado, teniendo en vista las características de las lesiones, su ubicación, el medio empleado y la fuerza ejercida, son indicativos de un ánimo de agredir para matar", afirmó.

El acusado, identificado como Nicolás Gutiérrez, fue formalizado por el delito de homicidio frustrado, tras la agresión que afectó a un estudiante universitario.

El hecho se habría originado a fines de abril en el centro de Concepción, cuando el conductor de una micro de la línea Vía Láctea habría discutido con un estudiante que intentaba pagar su pasaje con tarifa escolar utilizando la TNE y un billete de $5 mil.

En ese contexto, se habría producido el ataque que derivó en la investigación penal en curso.

Pruebas presentadas por el estudiante fueron clave en la resolución

Desde la parte querellante, el abogado Enrique Hernández, representante de la familia de la víctima, sostuvo que los antecedentes reunidos en la causa fueron determinantes para la resolución del tribunal de alzada.

"No permiten sino concluir que el ánimo fue de matar y en ningún caso de lesionar, ni de ahuyentar como dijo el conductor en su declaración, donde incluso habla de que no se acuerda de lo que pasó, lo cual es completamente incompatible con la contundencia de los antecedentes hasta este momento y con lo que hay en la carpeta", indicó.

El abogado sostuvo que el análisis del tribunal consideró el peso de los antecedentes presentados durante la investigación.